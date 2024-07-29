Çin'de nehir bendindeki yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de nehir bendindeki yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Çin\'de nehir bendindeki yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan bir nehir bendinde meydana gelen yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi. Olayın ardından kurtarma ve yardım çalışmaları için binlerce kişi görevlendirildi. Ayrıca, tahliye edilen köy sakinleri için geçici barınaklar kuruldu. Bu olay, Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle yaşanan şiddetli fırtına ve yağışların ardından gerçekleşti.

29.07.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHANGSHA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir nehrin bendinde açılan yarık nedeniyle 3.832 bölge sakini tahliye edildi.

Xiangtan kentinin sel kontrol ve kuraklık yardım merkezinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, kente bağlı Xiangtan ilçesinin Yisuhe kasabasında Juanshui Nehri'nin bendinde Pazar günü saat 20.00 sularında bir yarık meydana geldi. Olay nedeniyle şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmedi.

Merkez, silahlı polis, yedek kuvvet ve profesyonel kurtarma görevlerinin aralarında bulunduğu 1.205 kişinin, kurtarma ve yardım çalışmaları için harekete geçirildiğini ve onlara 1.000'den fazla yerel yetkili ve gönüllünün destek verdiğini söyledi.

Bölgedeki dört okulda Xintang ve Xinhu köylerinden tahliye edilenler için geçici barınaklar kurulduğunu belirten yetkililer, köy sakinlerinin çoğunluğunun akraba ve tanıdıklarının yanına sığındığı kaydetti.

Yetkililerin verdiği bilgilere Pazar günü Juanshui Nehri'nin Xiangtan ilçesinin Huashi kasabasındaki bölümünde bir bent yarığı daha oluştu. Juanshui Nehri, Yangtze Nehri'nin büyük bir kolu olan Xiangjiang Nehri'yle birleşiyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Hunan eyaletinde Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle şiddetli fırtına ve yağışların görüleceği ve eyaletin bazı bölümlerinde "Cumartesi günü akşam saatlerinden Pazartesi'ne kadar aşırı şiddetli fırtına ve yağmurların yaşanacağını" bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

Fırtına, Fırtına, Hunan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de nehir bendindeki yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
09:11 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 10:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de nehir bendindeki yarık nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement