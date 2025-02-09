Çin'de Ocak Ayı Enflasyonu Yükseldi

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BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Çin'de ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) istatistikçisi Dong Lijuan, bu rakamın geçen ay kaydedilen yüzde 0,1'lik artıştan yüksek olduğunu ve bunun büyük ölçüde Bahar Bayramı tatilinin etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, Aralık 2024'teki yüzde 0,4'lük artışın ardından ocak ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Veriler, aylık bazda TÜFE'nin ocak ayında yüzde 0,7 arttığını gösterdi.

NBS verileri ayrıca, ürünlerin fabrikadan çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 azaldığını ve geçen yılın aralık ayına göre yatay seyrettiğini gösterdi.

Aylık bazda ise ÜFE ocak ayında yüzde 0,2 azaldı.