Çin\'de Otonom Sürüşlü Minibüs Hattı Hizmete Girdi

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HANGZHOU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Hangzhou kentinin Yuhang ilçesinde bulunan otonom sürüşlü minibüs hattı, kentte türünün ilk örneği olup, araç-yol koordinasyon teknolojisiyle çalışıyor.

Okullardan, sanayi parklarından, sitelerden ve metro istasyonlarından geçen 5 kilometre uzunluğundaki minibüs hattı tüm vatandaşlar için ücretsiz.

Otonom sürüşlü minibüsler, yol üzerinde yer alan yüksek çözünürlüklü kamera ve radar gibi akıllı algılama cihazları sayesinde yol ağını holografik olarak algılayabiliyor. Araç-yol koordinasyon teknolojisi ise araçlarda operasyonel güvenliği etkin şekilde artırıyor.

Bununla birlikte, yolcu güvenliğini daha da artırmak amacıyla, bu minibüslerin her birinde acil durumlarda aracı derhal devralacak denetçi bir insan bulunuyor.