Çin'de Ouyang Weimin Hakkında Soruşturma

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bankası eski başkanı ve Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı Ouyang Weimin hakkında parti disiplinini ve yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Pazar günü yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın Çin Komünist Partisi Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütüldüğü belirtildi.