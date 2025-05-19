Çin\'de Sabit Varlık Yatırımları Yüzde 4 Arttı

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de sabit varlık yatırımları 2025 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayımladığı verilere göre emlak sektörü hariç ülkenin sabit varlık yatırımları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüme kaydetti.

Altyapı yatırımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8, imalat yatırımı ise yüzde 8,8 arttı.

Sektörel bazda ise geçen yılın aynı dönemine göre birincil sektörlere yönelik yatırımlar yüzde 13,2, ikincil sektörlere yönelik yatırımlar ise yüzde 11,7 büyüdü. Öte yandan üçüncül sektörlere yönelik yatırımlar yüzde 0,2 oranında azaldı.