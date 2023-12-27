Çin\'de Sanayi Şirketlerinin Karları Artmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de önde gelen sanayi şirketlerinin birleşik karları Kasım ayında da yükselerek art arda dört ay artış sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana işletme gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan büyük sanayi şirketlerinin karları, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,5 arttı.

Ekipman imalat sektörü, sanayi zincirlerinin modernizasyonunda büyük çaplı ilerleme kaydedilmesi sayesinde geçtiğimiz ay yüzde 16,2 oranında güçlü bir kar artışı kaydetti ve önde gelen büyüme motoru olarak rolünü güçlendirdi.

Hammadde üretim sektörünün karlarındaki düşüş kayda değer oranda gerilerken, bu durum sanayi karlarındaki artışa daha fazla katkı sağladı.

Önde gelen sanayi firmalarının karları, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 düşüşle 6,98 trilyon yuana ulaştı. Düşüş hızı ise ilk 10 aya kıyasla 3,4 yüzde puan geriledi.