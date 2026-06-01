Çin'de Sel Önlemleri Artırıldı
Çin'de Sel Önlemleri Artırıldı

01.06.2026 15:46
Çin Su Kaynakları Bakanlığı, sel riskine karşı afet önleme çalışmalarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, sel döneminin başlamasıyla birlikte ilgili birimlere afet önleme çalışmalarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

Resmi hava durumu tahminlerine göre, haziran ayında Çin'in kuzeydoğu, doğu, güney ve güneybatı bölgelerinin normalin yüzde 10 ila 20 üzerinde yağış alması bekleniyor. Bu durumun, Yangtze Nehri'nin orta kesimleri ile İnci Nehri havzasındaki bazı bölgelerde sel riskini artıracağı belirtiliyor.

Sel durumunun "ciddi ve karmaşık" olabileceği uyarısında bulunan bakanlık, erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca ekiplerin ve uzmanların anında müdahale için sahada görevlendirileceğini vurguladı.

Bakanlık, yüksek riskli nehir havzalarındaki büyük barajların sel kontrolü ve afet yardımı konusundaki rollerini tam olarak yerine getirmeleri gerektiğini vurgularken, kritik setlerdeki devriye ve denetimlerin artırılması uyarısında bulundu.

Bakanlık ayrıca, bilgi paylaşımını artırmak ve teknik desteği güçlendirmek amacıyla acil durum yönetimi ve meteoroloji yetkilileriyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

