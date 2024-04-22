Çin'de sel ve toprak kayması: 6 yaralı, 11 kayıp - Son Dakika
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Çin'de sel ve toprak kayması: 6 yaralı, 11 kayıp

Çin'in Güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişi yaralandı, 11 kişi kayboldu. Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde ise 82 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi. Sel ve toprak kaymaları sonucunda 36 yapı tamamen yıkıldı, 48 yapı ise ağır hasar gördü. Bölgelerde yaklaşık 19,4 milyon dolarlık zarar meydana geldi.

22.04.2024 20:24
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- Çin'de sel ve toprak kayması: 6 yaralı, 11 kayıp

Sel bölgelerinde 82 bin 500 kişi tahliye edildi

GUANGDONG - Çin'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 6 kişi yaralanırken, 11 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde en az 82 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Çin'in Güney kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Guangdong eyaleti başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi vuran sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişi yaralandı. Kayıp olarak kayıtlara geçen Shaoguan şehrindeki 6 kişi ile Qingyuan şehrindeki 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

82 bin 500 kişi tahliye edildi

Yetkililerin yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou şehirlerinde yaşayan en az 82 bin 500 kişinin tahliye edildiği belirtilirken, 36 yapının tamamen yıkıldığı, 48 yapının ise ağır hasar gördüğü kaydedildi. Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 19,4 milyon dolar zarar meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Guangzhou, Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de sel ve toprak kayması: 6 yaralı, 11 kayıp - Son Dakika

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