Çin'de Şiddetli Yağış ve Fırtınalar Sonucu 811.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağış ve Fırtınalar Sonucu 811.000 Kişi Etkilendi

Çin\'de Şiddetli Yağış ve Fırtınalar Sonucu 811.000 Kişi Etkilendi

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre şiddetli yağış ve fırtınalardan 811.000 kişi etkilenirken, 195.000 kişi ise evlerini tahliye etmek durumunda kaldı. Yangtze Nehri'nin Anhui eyaletinde kalan kısmında su seviyeleri uyarı çıtasını aşarken, yükselmeye de devam ediyor. Şiddetli yağış ve fırtına ile sellere acil müdahale amacıyla setlerde devriye gezen toplam 26.000 kişi görevlendirildi.

01.07.2024 15:40
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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre şiddetli yağış ve fırtınalardan 811.000 kişi etkilenirken, 195.000 kişi ise evlerini tahliye etmek durumunda kaldı.

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Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre şiddetli yağış ve fırtınalardan 811.000 kişi etkilenirken, 195.000 kişi ise evlerini tahliye etmek durumunda kaldı.

Eyalet acil durum yönetim departmanına göre, Pazar günü saat 16.00 itibarıyla Anhui'de vilayet düzeyindeki 6 kentte bulunan 35 ilçe ve bölgede, şiddetli yağış ve fırtınalar hayatı felç etti.

Çin'in en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nin Anhui eyaletinde kalan kısmında su seviyeleri uyarı çıtasını aşarken, yükselmeye de devam ediyor. Sağanak yağışlar eyaletteki diğer 19 nehirde de su seviyelerini uyarı çıtalarının üzerine çıkardı.

Yangtze Nehri kıyısında yer alan 5 kent de dahil olmak üzere Anhui eyaletinde bulunan 8 kentteki yetkililer, şiddetli yağış ve fırtına ile sellere acil müdahale amacıyla setlerde devriye gezmek üzere toplam 26.000 kişiyi görevlendirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Şiddetli Yağış ve Fırtınalar Sonucu 811.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Şiddetli Yağış ve Fırtınalar Sonucu 811.000 Kişi Etkilendi - Son Dakika
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