Çin'de Şiddetli Yağış ve Sel Alarmı

25.05.2026 06:07
Çin'in orta ve doğu kesimlerinde yoğun yağışlar nedeniyle 'kırmızı alarm' ilan edildi, 1805 kişi tahliye edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı alarm" ilan etti.

Yetkililer, bu bölgelerde yoğun sağanak nedeniyle pazar günü saat 20.00 ile pazartesi günü 20.00 saatleri arasında dağ sularından kaynaklanan ani sel baskını tehlikesinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Bu arada Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey'in bazı bölümlerindeki yerleşimler için de "turuncu alarm" ilan edildi, yerel yönetimlere gerçek zamanlı izleme ve önleyici tahliyeler yapmaları talimatı verildi.

Hınan'ın güneyi, Anhui'nin batı ve güneyi, Hunan'ın kuzeybatısı, Ciangşi'nin kuzeydoğusu ve Çonçing'in kuzeydoğusunda yoğun yağmur bu geceye kadar etkili olacak. Anhui'nin güneybatısı ve Hubey'in batısındaki bazı bölgelerde ise şiddetli fırtınalar bekleniyor.

Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en acil alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" uyarılar izliyor.

Çongçing'de 1805 kişi tahliye edildi

Ülkenin güneybatısındaki Çongçing ilinde hafta sonunda meydana gelen selde 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Önceki gece başlayan ve dün gün boyunca devam eden sağanak ilin birçok bölgesinde sellere yol açtı. Selden etkilenen bölgelerde yaşayan 1805 kişi tahliye edildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada Yongçuan ilçesinde sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişiden ise halen haber alınamadığı belirtildi. Beybey ilçesindeki selde de 2 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye acil durum ilan edildi.

Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesinin tehlike eşiğini aştığı ilde arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları yürütülüyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması dahil afet giderme çalışmalarına destek olmak üzere bir çalışma ekibini bölgeye gönderdi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 06:40:02.
