Çin\'de Şiddetli Yağış ve Su Baskını

ZHENGZHOU, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletindeki Taiping ve Erlangping kasabalarında etkili olan şiddetli yağışlar, Xixia ilçesindeki bir nehrin aniden taşmasına yol açtı. Yaşanan su baskını altyapıda hasara neden olurken, bölgede bazı sakinler mahsur kaldı.

Pazartesi günü meydana gelen selin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında iki kişi kurtarılırken, kayıp üç kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.