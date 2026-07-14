Çin'de Şiddetli Yağışlar için Turuncu Alarm - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar için Turuncu Alarm

Çin\'de Şiddetli Yağışlar için Turuncu Alarm
14.07.2026 17:30
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Çin, Bavi tayfunu sonrası şiddetli yağışlar için turuncu alarm vererek önlemler alıyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi pazartesi günü şiddetli yağışlar için turuncu alarmı yinelerken, bu yılın 9. tayfunu Bavi için mavi alarmı sürdürdü.

Meteoroloji merkezi birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, ülke genelindeki yerel yönetimlerin ise şiddetli yağışların yol açabileceği olası can ve mal kayıplarını önlemek veya en aza indirmek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Şiddetli Yağışlar için Turuncu Alarm - Son Dakika

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