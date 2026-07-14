Çin\'de Şiddetli Yağışlar için Turuncu Alarm

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi pazartesi günü şiddetli yağışlar için turuncu alarmı yinelerken, bu yılın 9. tayfunu Bavi için mavi alarmı sürdürdü.

Meteoroloji merkezi birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış beklendiğini, ülke genelindeki yerel yönetimlerin ise şiddetli yağışların yol açabileceği olası can ve mal kayıplarını önlemek veya en aza indirmek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini bildirdi.