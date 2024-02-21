Çin, Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinin ardından, hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde dün geceden itibaren yoğun kar yağışı görüldü.
Kuzeyde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, tatil dönüşü çok sayıda uçak ve tren seferi ertelendi veya iptal edildi.
Başkent Pekin'de kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Pekin'e komşu Hıbey eyaletinde bir süpermarketin çatısı biriken kar nedeniyle çökerken bir kişi hayatını kaybetti.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki meralarda yaklaşık 650 bin besi hayvanı aşırı soğuktan telef oldu.
Acil Durum Bakanlığı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 4. seviye afet durumu ilan etti.
Güney eyaletlerinde hava sıcaklığında ani düşüş bekleniyor
Öte yandan bazı güney eyaletlerinde hava sıcaklığında ani düşüş beklendiği bildirildi.
Ulusal Meteoroloji Merkezi, güney eyaletlerinin büyük bölümünde salı ve cuma günleri arasında hava sıcaklığının 8 ila 12 derece arasında düşeceğini belirterek, "turuncu" soğuk hava uyarısı yayınladı.
Merkez, Guicou, Hunan ve Guangşi eyaletlerinde sıcaklığın 20 dereceye kadar düşebileceğini aktararak, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Soğuk Hava Dalgası: Ulaşım İptalleri ve Hayvan Kayıpları - Son Dakika
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