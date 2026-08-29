Çin'de Suç Örgütlerine Ceza - Son Dakika
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Çin'de Suç Örgütlerine Ceza

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Çin'de 163 sanığa, çevrimiçi suçlar nedeniyle 10 ay ile müebbet hapis cezası verildi.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de çevrimiçi platformları kullanan ve zora dayalı yöntemlere başvuran suç örgütlerine yönelik artırılan mücadele çalışmaları kapsamında 163 sanığa 10 ay ile müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

12 suç örgütünün üyelerini mahkum eden kararlar cuma günü Beijing, Tianjin, Hebei, Shanghai, Anhui, Jiangxi, Shandong, Hubei, Guizhou ve Yunnan'daki mahkemeler tarafından açıklandı.

Davalar, yetkililerin internet platformları ve "yumuşak şiddet" olarak bilinen zora dayalı yöntemler yoluyla yasadışı kredi verme ve borç tahsilatı gibi suçları işleyen organize suç gruplarının yanı sıra yerel düzeyde zorbalık yapan ve çocukları istismar eden veya onlara zarar veren gruplara odaklandığını gösteriyor.

Söz konusu 12 davadan biri, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne bağlı Jizhou Bölge Halk Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Li ve diğer örgüt üyelerinin, kimliği açıklanmayan kişilere uzun bir süre boyunca yüksek faizli krediler verdiği ve borçları tahsil etmek için yasadışı yöntemler kullandığı tespit edildi. Sanıkların tahsilat amacıyla darp, çevrimiçi hakaret, aşağılayıcı fotoğraflar göndermek ve mağdurların mülklerine hakaret içeren mesajlar yazmak gibi yöntemlere başvurdukları belirtildi.

10'dan fazla mağdurun can ve mal güvenliği zarar görürken, grubun söz konusu faaliyetleriyle yerel halk arasında korkuya neden olduğu ve toplum üzerinde ciddi olumsuz etki yarattığı kaydedildi. Grubun organizatörü olarak tanımlanan Li, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin temmuz ayında kamuoyunda büyük endişe uyandıran organize suç ve çete bağlantılı suçlarla mücadele etmek üzere bir yıllık özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, bu tür suç faaliyetlerine zemin hazırlayan sektörlerdeki karışıklığın giderilmesi ve düzenleme yapılması hedefleniyor. Operasyonlar, kolluk kuvvetleri ve adli makamlar tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Suç Örgütlerine Ceza - Son Dakika

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