Çin\'de tatil öncesi demiryollarında yoğunluk yaşandı, talep çarşamba zirveye ulaştı

Çin'de tatil öncesi demiryollarında yoğunluk yaşandı, talep çarşamba zirveye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xinhua'nın Beijing'den bildirdiğine göre, Çin'de 7 günlük Ulusal Gün tatili öncesinde demiryollarında yoğunluk yaşandı. Seyahat talebi çarşamba günü zirveye ulaşarak 7 günlük tatil öncesi en yüksek seviyeye çıktı.
BEİJİNG, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 7 günlük Ulusal Gün tatili öncesinde demiryollarında yoğunluk yaşanırken, seyahat talebi çarşamba günü zirveye ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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