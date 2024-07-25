Çin'de Tayfun Gaemi Eyaleti Vurdu: 156.800 Kişi Tahliye Edildi

NİNGDE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletindeki Xiapu ilçesinin Sansha kasabasında kıyıya vuran dev dalgalar, 25 Temmuz 2024.
Bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine yaklaşırken Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla eyaletteki 156.800 bölge sakini tahliye edildi.
Eyalettin sel kontrol ofisinin verdiği bilgiye göre, eyalet kıyısında bulunan 73 feribot rotasında seferler durdurulurken 97 uçak seferi ise iptal edildi.
Bununla birlikte kıyı boyunca sal balıkçılığı yapan 29.000'den fazla kişi kıyıya alındı. 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı ve bu teknelerdeki yaklaşık 3.200 kişi karaya çıkarıldı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)
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