Çin'de Tayfun Gaemi Eyaleti Vurdu: 156.800 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Çin'de Tayfun Gaemi Eyaleti Vurdu: 156.800 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletindeki Xiapu ilçesinin Sansha kasabasında kıyıya vuran dev dalgalar, Gaemi tayfununun etkisiyle eyaletteki 156.800 bölge sakini tahliye edildi. Sel kontrol ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, feribot ve uçak seferleri durdurulurken, balıkçı tekneleri limanlara sığındı ve binlerce kişi kıyıya alındı.

25.07.2024 18:09
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NİNGDE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletindeki Xiapu ilçesinin Sansha kasabasında kıyıya vuran dev dalgalar, 25 Temmuz 2024.

Bu yılın üçüncü tayfunu olan Gaemi, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine yaklaşırken Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla eyaletteki 156.800 bölge sakini tahliye edildi.

Eyalettin sel kontrol ofisinin verdiği bilgiye göre, eyalet kıyısında bulunan 73 feribot rotasında seferler durdurulurken 97 uçak seferi ise iptal edildi.

Bununla birlikte kıyı boyunca sal balıkçılığı yapan 29.000'den fazla kişi kıyıya alındı. 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı ve bu teknelerdeki yaklaşık 3.200 kişi karaya çıkarıldı. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Tayfun Gaemi Eyaleti Vurdu: 156.800 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Tayfun Gaemi Eyaleti Vurdu: 156.800 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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