Çin\'de Tekne Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

QİANXİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentindeki bir nehirde 4 teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kurtarma merkezinin verdiği bilgilere göre kaza, pazar günü öğleden sonra beklenmedik şekilde ortaya çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle meydana geldi. Kaza sonucu teknelerde bulunan 84 kişi sulara gömüldü. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu, tedavi altındaki 70 kişininse hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere aralarında polis, itfaiye ve sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişilik bir acil müdahale ekibi görevlendirdi.