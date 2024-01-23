Çin\'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 11\'e yükseldi

KUNMİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde dağlık bir köyde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Zhaotong kentine bağlı Liangshui köyünde Pazartesi günü sabah saat 6.00 sularında meydana gelen toprak kaymasında 47 kişi kaybolmuştu. Yerel afet yardım merkezinin Salı sabahı yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi günü saat 22.00 itibarıyla 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede 1.000'den fazla kurtarma görevlisi arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Zhaotong Doğal Kaynaklar ve Planlama Bürosu Müdürü Wu Junyao, uzmanların ön incelemesine göre felaketin, yamacın zirvesindeki dik uçurum bölgesinde meydana gelen bir çökmeden kaynaklandığını söyledi.

Wu, çöken kütlenin yaklaşık 100 metre genişliğinde, 60 metre yüksekliğinde ve ortalama 6 metre kalınlığında olduğunu belirtti.