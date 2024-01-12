Çin\'de TÜFE Aralık 2023\'te düştü

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Çin'de Aralık 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 oranında arttı.

Aylık bazda bakıldığında, TÜFE Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak geçtiğimiz Kasım'da kaydedilen yüzde 0,5'lik gerilemeyi tersine çevirdi.

NBS'ye göre 2023'te ülkede TÜFE yüzde 0,2 arttı.