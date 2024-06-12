Çin'de Tüketici Fiyatları Art Arda Dört Aydır Yükselişte

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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tüketici fiyatları, Mayıs ayında art arda dört aydır yükseliş sergileyerek iç talepteki istikrarlı toparlanmanın en yeni göstergesi oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS), Çarşamba günü yayımladığı resmi verilere göre enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) geçtiğimiz ay geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise yüzde 0,6 oranında artarak yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.

NBS İstatistikçisi Dong Lijuan, "Tüketici pazarı, Mayıs ayında istikrarlı performansını sürdürdü" dedi.

Aylık bazda TÜFE oranı, Nisan'daki yüzde 0,1'lik artışa kıyasla Mayıs ayında yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi. Bu gerileme, son 10 yılın aynı dönemindeki ortalama yüzde 0,2'lik düşüşe göre daralma gösterdi.