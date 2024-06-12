Çin'de Tüketici Fiyatları Art Arda Dört Aydır Yükselişte - Son Dakika
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Çin'de Tüketici Fiyatları Art Arda Dört Aydır Yükselişte

Çin'de tüketici fiyatları, iç talepteki istikrarlı toparlanmanın bir göstergesi olarak Mayıs ayında artış gösterdi. TÜFE yüzde 0,3 yükselirken çekirdek TÜFE yüzde 0,6 arttı. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

12.06.2024 09:48
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BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tüketici fiyatları, Mayıs ayında art arda dört aydır yükseliş sergileyerek iç talepteki istikrarlı toparlanmanın en yeni göstergesi oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS), Çarşamba günü yayımladığı resmi verilere göre enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) geçtiğimiz ay geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise yüzde 0,6 oranında artarak yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.

NBS İstatistikçisi Dong Lijuan, "Tüketici pazarı, Mayıs ayında istikrarlı performansını sürdürdü" dedi.

Aylık bazda TÜFE oranı, Nisan'daki yüzde 0,1'lik artışa kıyasla Mayıs ayında yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi. Bu gerileme, son 10 yılın aynı dönemindeki ortalama yüzde 0,2'lik düşüşe göre daralma gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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