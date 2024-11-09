Çin'de Tüketici Fiyatları Artış Gösterdi

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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'de tüketici fiyatları, ekonomideki toparlanmanın sürmesi ve bununla birlikte iç talebin iyileşmeye devam etmesiyle ekim ayında ılımlı bir artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) cumartesi günü yaptığı açıklamada, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 arttığını belirtti. Bu artış, eylül ayındaki yüzde 0,4'lük artıştan biraz daha düşük seviyede kaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Dong Lijuan'a göre, düşen enerji fiyatları geçen ay fiyat seviyesini aşağı çekerken, gıda fiyatları istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, eylül ayında yüzde 0,1 iken ekim ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE ise, eylül ayında değişmezken ekim ayında yüzde 0,3 gerileme sergiledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verileri ayrıca, fabrika kapısındaki mal maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldığını gösterdi. Bu rakam eylül ayındaki yüzde 2,8'lik düşüşe nazaran biraz daha yüksek.

Bir önceki aya kıyasla ÜFE yalnızca yüzde 0,1 düşerek eylül ayındaki yüzde 0,6 ve ağustos ayındaki yüzde 0,7'lik düşüşe göre daraldı.