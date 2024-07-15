Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Arttı

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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de tüketim mallarının perakende satışları bu yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin tüketim malları perakende satışları yılın ilk yarısında yaklaşık 23,6 trilyon yuan (yaklaşık 3,3 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Büro yetkilisi Yu Jianxun, tüketim yanlısı politikaların ciddi şekilde uygulanmasıyla, tüketici pazarının yılın ilk yarısında büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Veriler, perakende satışlarının sadece Haziran ayında yıllık yüzde 2 arttığını gösterdi.

Satış promosyonları ve yeni e-ticaret modelleriyle desteklenen Çin'in online perakende satışları ise ilk altı ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak nispeten hızlı büyümesini sürdürdü.

Fiziksel ürünlerin online satışları bir yıl öncesine göre yüzde 8,8 artarak bu dönemdeki toplam perakende satışların yüzde 25,3'ünü oluşturdu.

Hizmet tüketimi bu dönemde öne çıkarken, perakende hizmet satışları yılın ilk yarısında bir yıl öncesine göre yüzde 7,5 arttı ve mal satışlarını 4,3 yüzde puan geride bıraktı.

Verilere göre, ikram sektörü gelirlerinde yüzde 7,9 artış kaydederken, perakende mal satışları yüzde 3,2 arttı.

Veriler ayrıca Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,7 büyüme kaydettiğini gösterdi.