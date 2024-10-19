Çin\'de Tüketim Malları Takas Programı Başarı Sağladı

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TİANJİN, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in tüketim malları takas programı, yeni pazar taleplerini harekete geçirdi. Şu ana kadar 1,4 milyonun üzerinde otomobil hurdaya ayırma ve yenileme sübvansiyonu başvurusu kaydedildi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, Cuma günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde başlayan 2024 Haihe Uluslararası Tüketim Forumu'nda yaptığı açıklamada, Çarşamba günü itibarıyla ülke genelinde 10,8 milyondan fazla tüketicinin Çin'in tüketim malları yenileme programına dahil olan yaklaşık 15,6 milyon adet ev aleti satın aldığını söyledi.

Bakan yardımcısına göre, ev aletleri ticaretinde toplam 73,36 milyar yuanlık (yaklaşık 10,3 milyar ABD doları) satış yapıldı.

Sheng, bu yılın ilk yarısında tüketimin tek başına Çin'in ekonomik büyümesine yüzde 60,5 oranında katkıda bulunduğunu ve GSYİH büyümesini 3 yüzde puan artırdığını söyledi.

Sheng, bakanlığın tüketimi daha da arttırmak ve piyasanın istikrarlı ve olumlu ivmesini pekiştirmek için diğer departmanlarla el ele vereceğini söyledi.

Bu yılın Mart ayında Çin, iç talebi genişletmek ve ekonomiyi desteklemek için ekipman ve tüketim malları yenileme programını uygulamaya yönelik bir eylem planı açıkladı. Temmuz ayında, ultra uzun vadeli özel hazine bonoları yoluyla 300 milyar yuanlık ekstra fon enjeksiyonu ile programa yönelik politika desteğini daha da arttırdı.