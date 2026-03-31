Çin'de Tünel Patlaması: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

31.03.2026 05:26
Çongçing'te tünel inşaatında meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 12 yaralı var.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehrinde kara yolu tüneli inşaatında meydana gelen patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vancou İlçesi Ulaştırma Komisyonundan yapılan açıklamada, Hubey ve Şıçuan eyaletlerini birbirine bağlayan kara yolu için açılan tünelin inşaatında dün öğleden sonra patlama meydana geldi.

Patlamada tünelde çalışan 12 işçi yaralandı, 1 işçi ise kayboldu. Arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde kayıp işçinin cansız bedenine ulaşırken, yaralı 3 işçi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Tünel inşaatında kullanılan yanıcı gazların tutuşmasının patlamaya yol açtığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

