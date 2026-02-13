Çin\'de Türk Kahvesi ile Kültürel Bağlar Kuruluyor

JİNAN, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin kıyı şeridinde bir fincan Türk kahvesi ile bir ticari sergi salonu, kültürler arası girişimciliğin iki farklı yüzünü temsil ediyor.

Deniz, Yantai kenti sahilinin kenarında işlettiği kafede misafirlerine 500 yıllık bir Türk geleneği olan kum üzerinde pişirme tekniğiyle hazırladığı Türk kahvesini Çinli misafirlerine sunuyor.

Yantai kentinde sahil kenarında işlettiği kafede, misafirlerine 500 yıllık Türk geleneği olan kumda pişirme yöntemiyle hazırlanan Türk kahvesini sunan Deniz, sevdiği insan için 2015 yılında Yantai'ye taşınmış. Dört mevsimin belirgin şekilde yaşandığı bu kente zamanla aidiyet geliştiren Deniz, üç yıl sonra açtığı Türk tarzı kafe ile tutkusunu mesleğe dönüştürmüş.

Bakır cezvede hazırladığı kahveyi kızgın kum üzerinde pişiren Deniz, "Türk kahvesi sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürü taşıyan bir araçtır" diyor. Yerel damak tadına uyum sağlamak için tatlı tariflerinde uyarlamalar yapan Deniz, kahveyi geleneksel Çin atıştırmalığı ludagun ile birleştiren özel bir tarif de geliştirmiş. Deniz, kahve falının da birçok ziyaretçinin ilgisini çektiğini belirtiyor.

Deniz ve eşinin, Çin sosyal medyasında kahve pişirme teknikleri ve Türk yaşam tarzına ilişkin paylaşımları da yüz binlerce takipçinin ilgisini çekiyor. Çift, girişimlerini ticari boyuta da taşıyarak Çin'den Türkiye'ye denizcilik donanımı ürünleri ihraç ediyor. Ayrıca Yunnan kahve çekirdeklerini kavurup Türkiye'de satarak iki yönlü bir ticaret kanalı oluşturmuş durumda.

Öte yandan Metin Karakuş, Shandong'un Qingdao kentindeki Shanghai İşbirliği Örgütü tanıtım alanında, Çinli ve Türk şirketler arasında ticari işbirliğini geliştirmeye çalışıyor. Hem Deniz'in hem de Karakuş'un kişisel hedefleri, Çin'in kalkınmasıyla entegre olmuş durumda.

Gelecekte Türkiye'de de Çin tarzı bir çay evi açmayı planladığını belirten Deniz, "Böylece kahve ve çay üzerinden kalıcı köprüler kurabiliriz" ifadelerini kullanıyor.

Deniz'in yaşadığı Yantai kentinden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Qingdao'da ise Metin Karakuş ve Çinli eşi Xu Lili, Çin-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesine farklı açılardan katkıda bulunuyor. 15 yıl önce iş için Çin'e gelen Karakuş, kentin gelişme potansiyelinden etkilenerek Qingdao'ya yerleşmiş.

Karakuş, Qingdao SCODA Pearl Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Pavyonu'nun başkanlığını yürütüyor. Bu kapsamda Türk kahvesi ve gül yağı gibi ürünlerin sergilendiği fuar alanını bir "kültürel yaşam alanına" dönüştüren Karakuş, fuar merkezinin sunduğu lojistik ve gümrük kolaylıklarından yararlanarak, iki ülke işletmeleri arasındaki işbirliğini teşvik ediyor.

Karakuş'un eşi Xu ise kültürel tanıtıma odaklanıyor. Çinli ziyaretçilere Türk kültürünü yakından deneyimleme imkanı sunan, temalı etkinlikler düzenleyen Xu, "İşbirliği sadece karşılıklı anlayış sayesinde kalıcı olabilir" diyor. Çift, işbirliğini yeni enerji ve tarım teknolojileri gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Çin ve Türkiye arasındaki ikili ticaret, 2025'in ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 7,7 artarak 43,3 milyar ABD dolarını aştı. Yılın tamamında ise toplam ithalat ve ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 44,62 milyar ABD dolarına ulaştı.

Deniz ve Metin Karakuş gibi giderek daha fazla Türk girişimci, Çin'de elde ettikleri fırsatlarla iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşime yeni bir canlılık katıyor.