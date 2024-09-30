Çin\'de Ulusal Gün Tatilinde Seyahat Patlaması

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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, yaklaşan 10 günlük Ulusal Gün tatilinin seyahat yoğunluğu sırasında ülkenin demiryolu ağında 175 milyon yolcu seyahatinin gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Şirketten Pazar günü yapılan açıklamaya göre seyahat furyasının 21 milyonun üzerinde yolculukla Salı günü en yüksek seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Şirket, Pazar gününden 8 Ekim'e kadar sürecek yoğun demiryolu seyahati döneminde en fazla turizm, aile ziyaret ve öğrenci seyahatlerinin yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Şirket, yolcu talebindeki artışı karşılamak üzere ulaşım kapasitesini artırma, hizmetleri geliştirme ve güvenli, düzenli ve keyifli yolculuklar sağlama yönünde önlemler alınacağını belirtti.