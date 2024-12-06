Çin'de Uluslararası Ekonomi Diyaloğu

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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 9 Aralık tarihinde Çin başkenti Beijing'de 10 uluslararası ekonomi kuruluşunun başkanlarıyla "1+10" Diyaloğu düzenleyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın cuma günü yaptığı duyuruya göre toplantıya Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Mathias Cormann, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustín Carstens, Finansal İstikrar Kurulu Başkanı Klaas Knot ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun katılacak.

Lin, "Küresel Ortak Refahı Teşvik için Kalkınma Konusunda Uzlaşı İnşa Etmek" temasıyla düzenlenecek toplantıda katılımcıların "Dünya Ekonomik Dönüşüm ve Büyümesini Teşvik için Dönüşüm Fırsatlarını Yakalamak", "Küresel Ekonomik Yönetişim Sisteminin Reformu ve Gelişimini İlerletmede Çok Taraflılığı Korumak" ve "Çin'in Reformu Kapsamlı Bir Şekilde Daha da Derinleştirme ve Çin Modernleşmesinde Yeni Çığır Açma Çabası" olmak üzere üç konu üzerinde görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.