Çin'de Üretici Fiyatları Düştü - Son Dakika
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Çin'de Üretici Fiyatları Düştü

Çin\'de Üretici Fiyatları Düştü

Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü. Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre ÜFE, Ocak'ta aylık bazda yüzde 0,2'lik hafif bir düşüş sergiledi. ÜFE'deki düşüş, uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bazı yerel sektörlerin sezon dışı dönemine girmiş olması gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

08.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:21
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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'de ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı veriler, Aralık'ta görülen yüzde 2,7'lik düşüşte daralma olduğuna işaret ediyor. Verilere göre ÜFE, Ocak'ta aylık bazda yüzde 0,2'lik hafif bir düşüş sergiledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, "ÜFE, uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bazı yerel sektörlerin sezon dışı dönemine girmiş olması gibi faktörler nedeniyle Ocak ayında geriledi. Ancak hem yıllık hem de aylık bazda düşüşlerde gerileme görüldü" dedi.

NBS verilerine göre üretim araçlarının fiyatları, aylık bazda yüzde 0,2 düşerek Ocak ayında ÜFE'de yaşanan genel düşüşe 0,17 yüzden puan katkıda bulundu.

Önde gelen sektörlerin üretici fiyatlarına bakıldığında, petrol ve doğalgaz çıkarma sektörü fiyatlarına ait ÜFE, aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken petrol, kömür ve diğer yakıtları işleme sektörü bir önceki aya göre yüzde 1,7 düşüş sergiledi.

Kömür çıkarma ve yıkama sektöründe ÜFE, bazı bölgelerde artan ısınma talebi nedeniyle aylık yüzde 0,1 yükseldi.

NBS verilerine göre enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise Çin'de Ocak 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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