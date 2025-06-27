Çin'de Üst Düzey Asker ve Mühendis Meclisten Çıkarıldı - Son Dakika
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Çin'de Üst Düzey Asker ve Mühendis Meclisten Çıkarıldı

27.06.2025 16:45
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Çin'de amiral Li Hancün ve mühendis Liu Şıpıng, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında meclisten çıkarıldı.

Çin'de üst düzey amiral ile önde gelen nükleer enerji mühendisinin, yasama meclisi işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) üyeliğinden çıkarıldığı bildirildi.

ÇUHK Daimi Komitesinden yapılan açıklamada, Çin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Li Hancün ve Çin Ulusal Nükleer Enerji Kurumu (CNNC) Yardımcı Başmühendisi Liu Şıpıng'ın meclis üyeliğine son verildiği duyuruldu.

Açıklamada, üyelikten çıkarma sebebi belirtilmezken Li ve Liu hakkında yolsuzluk soruşturmalarının yürütüldüğü tahmin ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olmadan önce MAK'ın eğitim ve organizasyonla ilgili dairelerinde önemli görevlerde bulunan Koramiral Li, Fucien eyaletinde Donanma Üssü Komutanlığı ve Deniz Harp Akademisi Komutanlığı yaptı.

Çin'in en büyük nükleer araştırma tesisinin başındaydı

Çin'in askeri ve sivil tüm nükleer programlarını yürüten CNCC'nin Yardımcı Başmühendisi olan Liu, aynı zamanda kurumun Gansu eyaletindeki "404 No'lu Üs" adı verilen nükleer araştırma tesisinde parti sekreteri ve yöneticisiydi.

1958 yılında kurulan 1000 kilometrekarelik tesis, Çin'in ilk ve en büyük nükleer araştırma tesisi özelliğini taşıyor. Bu tesiste yürütülen araştırmaların Çin'in 1964'te ilk atom bombasını ve 1967'de ilk hidrojen bombasını imal etmesinde kilit işlev gördüğü düşünülüyor.

İki ayda bir yapılan olağan toplantısını bugün tamamlayan ÇUHK Daimi Komitesi, ayrıca daha önce hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Merkezi Askeri Komisyon (MAK) üyesi Amiral Miao Hua'nın da komisyon üyeliğinden alınmasına karar verdi.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda çok sayıda üst düzey asker, ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'ten önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından askeri donatım ve modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Amiral Miao hakkındaki soruşturma

Merkezi Askeri Komisyonunun ideolojik eğitim ve personel atamalarından sorumlu Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü olan Amiral Miao hakkında Kasım 2024'te soruşturma başlatılmış, üst düzey generalin "disiplini ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtilmişti.

"Disiplini ihlal" ifadesi, Çin'de devlet görevlileri hakkında yürütülen soruşturmalarda yolsuzluk suçlamasına işaret ediyor.

Son olarak, Financial Times gazetesi, adı açıklanmayan "görevdeki ve eski ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberde, Çin ordusundaki en kıdemli ikinci general olan, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı ve ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Siyasi Büro üyesi General Hı Veydong hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etmişti.

Bir süredir kamuya açık bazı etkinliklere katılmayan General Hı'nın akıbeti henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Üst Düzey Asker ve Mühendis Meclisten Çıkarıldı - Son Dakika

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