Çin'de Uydu Fırlatması Başarısız Oldu
Hainan'daki fırlatma alanında Zhongxing-4B uydusu taşıyan roketin fırlatılması başarısızlıkla sonuçlandı.
WENCHANG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü gerçekleştirilen uydu fırlatma görevi başarısızlıkla sonuçlandı.
Zhongxing-4B uydusunu taşıyan modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 roketi, Beijing saatiyle 20.02'de fırlatıldı ancak uçuş sırasında bir anormallik meydana geldi.
Fırlatma merkezi, arızanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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