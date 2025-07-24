Çin\'de Vize Gevşetmesi Turizmi Canlandırdı

SHANGHAİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in vize kurallarını gevşetmesiyle birlikte, ülkeye giriş yapan yabancı pasaport sahiplerinin sayısı ve turizm harcamaları önemli ölçüde arttı.

Küresel cazibe merkezi ve dünya standartlarında bir turizm destinasyonu olan Shanghai Belediyesi, bu yılın ilk yarısında güçlü bir turizm harcaması elde etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'in şu anda 47 ülkeye tek taraflı vize muafiyeti, 55 ülkeye ise transit vize muafiyeti uyguladığını belirtmişti.