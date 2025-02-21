Çin'de Yabancı Yeniden Yatırımlar Rekor Kırdı

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BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yabancı yeniden yatırımlar, yabancı yatırımcıların elde ettiği belirli karların geçici olarak stopaj vergisinden muaf tutulmasına yönelik tercihli politika sayesinde 2024 yılında hızlı artış kaydetti.

Çin Devlet Vergi İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre toplam yeniden yatırımlar, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışla 162,28 milyar yuana (yaklaşık 22,63 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Çin, ülkede faaliyet gösteren yerleşik işletmeler tarafından yabancı yatırımcılara dağıtılan ve doğrudan yurtiçi proje ve sektörlere yeniden yatırılan karların stopaj vergisini ertelemişti.