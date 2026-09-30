Çin'de yaklaşan Ulusal Gün kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin genelinde Ulusal Gün kutlamaları yaklaşırken çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin, Ulusal Gün kutlamaları öncesinde ülkenin dört bir yanında gerçekleştirildiği belirtiliyor.
BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in dört bir yanında yaklaşan Ulusal Gün kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua
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