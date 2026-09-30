Çin'de yaklaşan Ulusal Gün kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor. - Son Dakika
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Çin'de yaklaşan Ulusal Gün kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

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Çin\'de yaklaşan Ulusal Gün kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
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Çin genelinde Ulusal Gün kutlamaları yaklaşırken çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin, Ulusal Gün kutlamaları öncesinde ülkenin dört bir yanında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in dört bir yanında yaklaşan Ulusal Gün kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGüncelSon Dakika

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