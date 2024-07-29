Çin'de Yapay Zeka Temelli Buluş Patentleri 2023'te 378 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Çin'de Yapay Zeka Temelli Buluş Patentleri 2023'te 378 Bine Ulaştı

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi yetkilileri, Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin 2023'te 378 bine ulaştığını duyurdu. Ülkenin temel dijital ekonomi sektörlerinde onaylanan patentlerin sayısı ise 406 bine yükseldi.

29.07.2024 16:19
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Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısının 2023'te 378 bine ulaştığı duyuruldu.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresinin (CNIPA) üst düzey yetkililerinden Gı Şu, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Gı, Çin'de yapay zeka temelli buluş patentlerinin sayısının 2023 sonunda önceki yıla kıyasla yüzde 40'tan fazla artarak 378 bine ulaştığını söyledi.

Çin'in temel dijital ekonomi sektörlerinde onaylanan patentlerin sayısının 406 bine yükseldiğini ifade eden Gı, bunun ülkedeki toplam buluş patentlerinin yüzde 45'ini oluşturduğunu kaydetti.

Gı, Çin'deki temel dijital ekonomi sektörlerinin, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una katkıda bulunduğu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin'de Yapay Zeka Temelli Buluş Patentleri 2023'te 378 Bine Ulaştı - Son Dakika
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