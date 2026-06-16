Çin'de Yem Bitkisi Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Çin'de Yem Bitkisi Yetiştiriciliği

Çin\'de Yem Bitkisi Yetiştiriciliği
16.06.2026 17:35
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İç Moğolistan'da yem bitkisi üretimi, çölleşmeyi önlemede kritik rol oynuyor.

CHİFENG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ar Horqin Sancağı'ndaki yüksek kaliteli yem bitkisi yetiştiriciliği, son yıllarda otlakların çölleşmesini önlemede önemli bir rol oynuyor.

Bölge günümüzde, yaklaşık 700.000 mu'luk (yaklaşık 46.667 hektar) birinci sınıf yem tarlasına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

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