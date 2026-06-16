Çin\'de Yem Bitkisi Yetiştiriciliği

CHİFENG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ar Horqin Sancağı'ndaki yüksek kaliteli yem bitkisi yetiştiriciliği, son yıllarda otlakların çölleşmesini önlemede önemli bir rol oynuyor.
Bölge günümüzde, yaklaşık 700.000 mu'luk (yaklaşık 46.667 hektar) birinci sınıf yem tarlasına ev sahipliği yapıyor.
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