Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda "NATO" detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda "NATO" detayı

Bakan Fidan açıkladı! Türkiye\'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması\'nda "NATO" detayı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "Bu anlaşma için iki yıl çalıştık. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç vardı. Anlaşma NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı. Anlaşma bir ülkeyi hedef almıyor. Üç ülke birbirinin güvenliği ile yakından ilgilenecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.

FİDAN'DAN "MEKKE ANLAŞMASI" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan,  Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın bazı köşe taşları var. Onlardan birinin gerçekleşmesiyle ilgili bir olaya tanık ettik. Bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli. Dışarıdan gelen hegamonlar sorunları çözmüyorlar, daha da akut hale getiriyorlar.

"BÖLGEDE BİR SAVUNMA ANLAŞMASINA İHTİYAÇ VARDI"

Bölgedeki istikrarsızlıklarının giderilmesi, durdurulması, daha büyük entegrasyonun sağlanarak bölge halkının refahının ilerletilmesi konusunda bir irade var. İki yıldır bu anlaşma hazırlanıyor. Bölgede bir savunma anlaşmasına ihtiyaç vardı. Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ediyorlar. Dışarıda bir aktöre karşı değil içeride biz artık dayanışma halindeyiz.

"NATO'NUN 5. MADDESİYLE TEKNİK OLARAK AYNI"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı. Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok.

"BİZE SALDIRMAYAN HİÇBİR ÜLKE HEDEFİMİZDE DEĞİL"

Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye’nin dış politika tavırlarına baktığınızda yayılmacı politikaları olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşguller. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. İster bölge içinden ister dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Altını çiziyorum, İran bu anlaşmanın hedefi değildir. Hiçbir şekilde farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak değiliz.

"KATILMAK İSTEYEN BAŞKA ÜLKELER VAR"

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye yayılmacı ülkeler değil. Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan’da olacak, o şekilde kararlaştırdık. Adını vermek istemiyorum, başka ülkeler var katılmak isteyen. Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten ortak askeri ittifakların doğasındaki hususlar. Bunları yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edilebilirliği ortaya koyamazsınız. Genel şu anda söylenen Mekke İttifakı.

Bir sonraki aşamada Mısır’ın da ittifakın arasında bulunacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, büyümemiz, gerekirse bütün ülkeleri bu çatının altında toplamamız var.

KAFKAS PAKTI

(Kafkas Paktı ihtimali) Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir. Avrupa’yla Orta Doğu güvenlik mimarilerini Türkiye üzerinden uzun vadede, hatta orta vadede uyumlaştırılması mümkün.

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE HÜRMÜZ KRİZİ

(İran Körfezi’nde savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı’nın kapatılması) Enerji açısından bize doğrudan etki eden bir durum yok. Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizle doğrudan bir konu. Şu anda en önemli öncelik herkesin üzerinde çalıştığı, geçici süre de olsa - ki 60 gün olarak nitelendiriliyor- boğazın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmanın sağlanması.

Şu anda bölge ülkeleri, Amerika, Batı, Avrupa, Asya, bu boğazın bir an önce açılmasını talep ediyor, bu konuda büyük bir baskı var. (Suudi Arabistan-İran gerilimi) Suudi Arabistan ile konuştuğumuz zaman İran’la ilgili “Biz İran’la savaşalım, İran’ı yok edelim” gibi bir niyetleri yok. Bu konuda daha farklı düşünceleri var. İran'a yönelik askeri müdahalenin çözüm olmadığını, konuşma yoluyla anlaşma yoluyla bu meselenin halledilmesi konusunda bir duruşları var. Mekke Anlaşması'nı İran ile konuştuk. İleride İran'ın rolüne ihtiyaç olabilir."

Suudi Arabistan, Hakan Fidan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Dünya, Mekke, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda 'NATO' detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    Yarabbi senden başkası bu ülkeyi kurtaramaz 18 4 Yanıtla
  • tastekina061@gmail.com [email protected]:
    Ne kadar önemli imişböyle imzalar atıldı gene aynı 4 13 Yanıtla
  • abahriustun@gmail.com [email protected]:
    Pakistan tarihiyle bizim dostumuz olmuştur her daim inşallah suudlar bizimle olur kendi fikrim güvenmiyorum 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    iran , suudi arabistandaki amerikan üssüne saldırırsa bizde iranımı vuracaz yani. tamda amerikanın istediği anlaşma 4 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Burada en buyuk şoku İsrail yasadı.. onlar hep zayıflatıp saldırmak üstüne kurulu bir egomonysları vardı.. şimdi üçlü nir dev var. Askeri güç + para + nükleer.. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı
Yargıtay’dan emsal karar Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
Vapurda skandal görüntü Şort giyen genç kıza bastonla vurdu Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu
ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir ABD istihbaratından kritik uyarı: Rusya NATO topraklarına saldırabilir
Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi Sebebini açıklayınca şaşırdılar Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
09:10
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
07:15
Rus askerleri ölümle burun buruna Kamikaze dronu böyle durdurdular
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
07:03
Bu bir ilk İran’ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 11:47:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan açıkladı! Türkiye'nin de imzaladığı Mekke Anlaşması'nda "NATO" detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.