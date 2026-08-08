İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi - Son Dakika
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İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi
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Çengelköy’deki tarihi bir mekanda dışarıdan getirilen çocuk sütlerinin hesaba eklenmesi sosyal medyada tepki topladı. 2 ve 3,5 yaşındaki çocuklarının sütlerinin hesaba eklenmesine tepki gösteren müşteri, konuyu CİMER ve Ticaret Bakanlığı’na taşıdı. Tepkiler üzerine açıklama yapan işletme, sütlerin adisyona eklenmesinin yönetim talimatı olmadığını, sorumluluğu üstlenerek ilgili personelle görüşüldüğünü belirtti.

Çengelköy’ün simge mekanlarından birinde yaşanan olay, "bu kadarına da artık pes" dedirtti. Müşterinin iddiasına göre, 2 ve 3,5 yaşındaki çocukların dışarıdan getirdiği sütler mekandan satın alınmadığı halde adisyona eklendi.

"HERKES İÇİN İÇECEK SİPARİŞ ETTİK AMA YETMEDİ"

Yurt dışından gelen misafirleriyle toplam 10 kişi mekana giden bir vatandaş, küçük çocuklarının elindeki muzlu sütler nedeniyle çalışanların "Dışarıdan yiyecek içecek getiremezsiniz" uyarısıyla karşılaştı. 5 yetişkin 5 çocuktan oluşan grup için, işletmeye zarar vermemek adına masadaki herkes adına sipariş verdiklerini belirten vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:

"Çocukların elinden sütlerini almanın doğru olmayacağını belirterek, işletmenin ticari gelirine zarar vermemek adına çocuklar da dâhil olmak üzere masadaki herkes için birer içecek sipariş edeceğimizi söyledik. Nitekim işletmeden toplam 9 adet içecek ve çeşitli atıştırmalıklar sipariş ettik."

"BEBEK ARABASINDA DURAN SÜTLERİ BİLE YAZDILAR"

Buna rağmen mekan sorumlusunun geri adım atmadığını belirten müşteri, tehditvari bir yaklaşımla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti:

"İşletme sorumlusu masamıza gelerek, ‘Bu sütleri kaldırın ya da masanıza iki adet sütü adisyona ekleyeceğim’ dedi. Ben de bebek arabasında duran diğer iki sütü kastederek uygulamanın mantıksızlığını vurgulamak için 'O halde onları da yazın' dedim. Hesabı istediğimizde, işletmeden satın almadığımız halde toplam 4 adet muzlu sütün adisyona eklendiğini gördük."

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

"ÇOCUK DA OLSA ELİNDE BİR ŞEYLE GİREMEZ"

Mekandan satın alınmayan ürünlerin ücretinin kesilmesine tepki gösteren müşteriye işletme yetkilisinin verdiği yanıt ise pes dedirtti. Müşteri, yetkilinin tavrını şu sözlerle aktardı:

"Bunların 2 ve 3,5 yaşındaki çocuklara ait olduğunu söylediğimde bana, 'Çocuk dedikleriniz 3-5 yaşında, büyük sayılırlar. Çocuk da olsa elinde bir şeyle işletmeye giremez' cevabını verdiler. Şikayet edeceğimi söyleyince de 'Aslında yazmayacaktık, siz dediniz diye yazdık' diyerek kıvırmaya çalıştılar."

Uygulamanın tamamen hukuka aykırı olduğunu belirten mağdur vatandaş, adisyon ve görsellerle birlikte durumu CİMER ve Ticaret Bakanlığı’na şikayet edeceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA GELDİ: ADİSYONA EKLENMESİ BİLGİMİZ DIŞINDADIR

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından işletmeden kamuoyuna yazılı açıklama yapıldı. İşletme, olayın personelin hatalı tutumundan kaynaklandığını belirterek yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi.

"DIŞARIDAN İÇECEK YASAK AMA ÇOCUK İÇİN SAĞDUYULU OLUNMALIYDI"

Mekanda dışarıdan yiyecek getirilmesine yıllardır izin verildiği ancak işletme düzeni gereği dışarıdan içecek getirilmeme kuralı olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Personelimizin bu kuralı misafirlerimize hatırlatması elbette görev ve sorumluluğu içerisindedir. Ancak yaşanan olayda konu çocukların ellerindeki sütler olunca, personelimizin daha hassas ve sağduyulu davranması, kuralı hatırlatmakla yetinmesi ve konuyu adisyona yansıtma noktasına taşımaması gerekirdi."

"TALİMATIMIZ YOK, PERSONEL HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Sütlerin olarak adisyona eklenmesinin yönetim talimatı olmadığını vurgulayan işletme sahipleri, sorumluluğu üstlenerek personelle görüşüldüğünü belirtti:

"Söz konusu sütlerin adisyona eklenmesi işletme sahiplerinin bilgisi, talimatı veya onayıyla yapılmış bir uygulama değildir. Mesele birkaç adet süt veya birkaç yüz liralık hesap değildir. İlgili personelimizle gerekli görüşme yapılmış, benzer durumlarda özellikle küçük çocukların söz konusu olduğu hallerde kurallarımızın insani hassasiyet ve sağduyu çerçevesinde uygulanması gerektiği açıkça ifade edilmiştir."

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Son Dakika Müşteri Memnuniyeti İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • erdemmozgulerr@gmail.com [email protected]:
    iyi olmuş böyle mekanların çakalligini bile bile gidiyolar pahalı olsada gidiyolar adamlar her zamanki gibi geçirmiş net gitmeyin böyle çakalların mekanlarına 37 0 Yanıtla
  • krank2121@gmail.com [email protected]:
    bence ilkokulda etik diye bir eğitim olmalı bir şekilde bu topluma ahlak kazandırılmalı 19 0 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Çok doğru tespit, bu işin din ile alakalı olmadığını öğrenmeli artık herkes. 12 0
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    Çınar altı mı mekanın ismi :) 12 0 Yanıtla
  • varol4755@gmail.com [email protected]:
    çocuğu varsa yanında sütü götürsün bir zahmet. durumun yoksa niye gidiyorsun bile bile 5 1 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Git evinde ye ic ozaman. 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi - Son Dakika
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