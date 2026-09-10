Çin'de yeni enerjili araçlar rekor kırdı, satışlarda pay yüzde 60,6'ya çıktı
Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) aylık yeni otomobil satışları içindeki payı, ağustos ayında yüzde 60,6'ya yükselerek rekor kırdı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre geçen ay NEV üretimi 1,65 milyon, satışları ise 1,64 milyon adedi aşarken her iki sayı da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20 arttı.
BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) aylık yeni otomobil satışları içindeki payı, ağustos ayında yüzde 60,6'ya yükselerek rekor kırdı. Sektör verileri, yeni enerjili araçların Çin otomotiv pazarındaki konumunun daha da güçlendiğini gösterdi.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, geçen ay NEV üretimi 1,65 milyon, satışları ise 1,64 milyon adedi aştı. Her iki sayı da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 artışa işaret ediyor.
Kaynak: Xinhua
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