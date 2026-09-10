Çin\'de yeni enerjili araçlar rekor kırdı, satışlarda pay yüzde 60,6\'ya çıktı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) aylık yeni otomobil satışları içindeki payı, ağustos ayında yüzde 60,6'ya yükselerek rekor kırdı. Sektör verileri, yeni enerjili araçların Çin otomotiv pazarındaki konumunun daha da güçlendiğini gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, geçen ay NEV üretimi 1,65 milyon, satışları ise 1,64 milyon adedi aştı. Her iki sayı da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 artışa işaret ediyor.