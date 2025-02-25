Çin'de Yeni Nükleer Reaktör İnşaatına Başlandı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Nükleer Reaktör İnşaatına Başlandı

Guangdong'da yeni reaktör inşası, çevre ve enerji verimliliği hedefli projeye dahil edildi.

25.02.2025 14:55
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SHENZHEN, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Lufeng kentinde devam eden nükleer enerji projesi kapsamında yeni bir reaktörün inşasına pazartesi günü başlandı.

Çin Genel Nükleer Enerji Grubu'nun açıklamasına göre üçüncü nesil basınçlı su reaktörü tasarımı CAP1000 kullanılarak inşa edilecek 1 numaralı reaktörün inşasında güvenlik ve ekonomik verimliliği artırmak için modüler yapı, dijital yapı teknolojileri ve otomatik kaynak gibi yöntemlere başvurulacak.

Proje kapsamında toplam altı reaktörün inşa edilmesi planlanıyor. 5 ve 6 numaralı reaktörlerin inşasında yerli tasarım üçüncü nesil Hualong One nükleer teknolojisi kullanılıyor. 5 numaralı reaktörün inşası 2022 yılında, 6 numaralı reaktörünün inşası ise 2023 yılında başladı.

Altı reaktörün tamamının faaliyete geçmesiyle projenin yılda yaklaşık 52 milyar kilovat-saat elektrik üretmesinin beklendiğini belirten şirket, bu üretimin her yıl 15,77 milyon ton standart kömür tasarrufuna ve yaklaşık 42,69 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Guangdong, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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