 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşınacak

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Yeni Yıl tatili süresince 63 milyon yolcunun taşınmasının beklendiğini açıkladı. Tatil süresince en yoğun günün Cumartesi olduğu ve 15 milyon yolculuk gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Demiryolları Grubu, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için günde ortalama 10.680 tren işletmeyi planlıyor ve ayrıca temel malzemelerin taşınması için çaba göstereceğini belirtti.

Çin\'de Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşınacak
29.12.2023 - 14:57,  Güncelleme: 14:58
Abone Ol

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin demiryollarının Cuma günü başlayacak Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşıması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, en yoğun günün 15 milyon yolculukla Cumartesi günü yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2 Ocak'ta sona erecek olan tatil yoğunluğu sırasında günde ortalama 10.680 tren işletilmesi planlanıyor.

Demiryolları Grubu, ayrıca tatil süresince kömür ve tahıl gibi temel malzemelerin taşınmasını sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Aralık, Ulaşım, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşınacak - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement