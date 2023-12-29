Çin\'de Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşınacak

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin demiryollarının Cuma günü başlayacak Yeni Yıl tatilinde 63 milyon yolcu taşıması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre, en yoğun günün 15 milyon yolculukla Cumartesi günü yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2 Ocak'ta sona erecek olan tatil yoğunluğu sırasında günde ortalama 10.680 tren işletilmesi planlanıyor.

Demiryolları Grubu, ayrıca tatil süresince kömür ve tahıl gibi temel malzemelerin taşınmasını sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.