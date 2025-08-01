Çin'de Yurtiçi Seyahat Sayısı Yüzde 20,6 Arttı

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yurtiçi seyahat sayısı, geçen yıla göre yüzde 20,6 artışla 3,28 milyarın üzerine çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre içinde bulunduğumuz yılın ilk altı ayında yerli turistlerin yaptığı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre 15,2 artış sergileyerek toplam 3,15 trilyon yuana (yaklaşık 441 milyar ABD doları) ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre özellikle kırsal kesim sakinlerinin yaptığı yurtiçi seyahat sayısı yüzde 30,6, yaptıkları harcamalar da yüzde 30,1 arttı. Kırsal kesim sakinlerinin verilerindeki iki artış da kent sakinlerinin verilerinde görülen artışlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olarak gerçekleşti.