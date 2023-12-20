Çin\'deki 5G Baz İstasyonu Sayısı 3,28 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin, 5G ağının kurulumunu sürekli olarak ilerletirken, ülkedeki 5G baz istasyonu sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 3,28 milyonu aştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı resmi verilere göre, söz konusu rakam ülkedeki toplam mobil baz istasyonlarının yüzde 28,5'ini oluşturuyor.

Öte yandan, Çin'de giderek artan sayıda cep telefonu kullanıcısı 5G hizmetlerinden yararlanıyor.

Veriler, ülkedeki üç telekom devi olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un cep telefonu kullanıcı sayısının Kasım ayı sonu itibarıyla yaklaşık 1,73 milyara ulaştığını gösterdi.

Bunların 771 milyonu 5G cep telefonu kullanıcılarından oluşurken, bu rakam geçen yılın sonuna kıyasla 210,4 milyon net artışa işaret ediyor ve toplam cep telefonu kullanıcılarının yüzde 44,7'sine karşılık geliyor.