Çin'deki Asma Köprüde Facia: 5 Ölü, 24 Yaralı

URUMQİ, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde manzarasıyla ünlü bir bölgede yer alan asma köprüde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Xinjiang'ın Ili Kazak Özerk İli'ne bağlı Zhaosu ilçesinde bulunan asma köprünün taşıyıcı halatlarından biri çarşamba günü saat 18.18'de koptu. Köprünün yana yatması sonucu 29 kişi aşağıya düştü.

Yaralılardan 22'sinin durumunun hafif, 2'sinin ise ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, tüm yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Manzara alanı ziyarete kapatılırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.