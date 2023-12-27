 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı: Avrupalı şirketler Çin pazarına bağlılığını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı: Avrupalı şirketler Çin pazarına bağlılığını sürdürüyor

Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund, Avrupalı şirketlerin Çin pazarına bağlılığını sürdürdüğünü belirtti. Eskelund, Çin'in istikrarlı, tahmin edilebilir ve güvenilir bir pazar olduğunu vurgulayarak, Çin'in küresel değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin'in yabancı işletmeler için benzersiz avantajlara sahip olduğunu ve rekabet gücünün yüksek potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Çin\'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı: Avrupalı şirketler Çin pazarına bağlılığını sürdürüyor
27.12.2023 - 13:38,  Güncelleme: 14:05
Abone Ol

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund, "Avrupalı şirketler ülkeden çıkma arayışında değil. Tersine, çoğu üye şirketimiz Çin pazarına bağlılığını sürdürüyor" dedi.

Eskelund, Xinhua ile yaptığı söyleşide yavaş küresel ekonomik kalkınma, zayıf talep ve dengesiz jeopolitik ortamın bazı firmaları tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi düşünmeye sevk ettiğini ve faaliyetlerin Çin dışına taşınmasının küçük çaplı bir vaka olarak kaldığını söyledi.

Eskelund, Çin pazarının istikrarlı, tahmin edilebilir ve güvenilir olduğunu sözlerine ekledi.

Yetkili, "Çin küresel değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası. O yüzden, eğer Çin'de varlığınız yoksa dikkate değer küresel mevcudiyetiniz yok demektir" ifadesini kullandı.

Eskelund, Avrupa'nın ticareti için önemli bir pazar olan Çin'in kesinlikle kalınması gereken bir yer olduğunu vurguladı.

Çin'in yabancı işletmeleri cezbeden benzersiz avantajları olduğunu kaydeden Eskelund, devasa bir pazara, önemli bir büyüklüğe ve teknolojik faydalara sahip olan Çin'in dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olduğunu hatırlattı.

Çin pazarının yüksek potansiyelli bir rekabet gücü bulunduğunu belirten Eskelund, "Çin'in Avrupalı şirketler için bir spor salonu olduğunu söyledik. Zira teknolojik açıdan gelişmiş Çinli şirketlerle rekabet ederek piyasaya en iyi ve en son teknolojiyi sunmak için gerçekten çok çalışmak gerekiyor" dedi.

Çinli şirketlerin yüksek inovasyon kapasitesine sahip olduğunu, yeni sektörler geliştirmek ve sektör lideri olmak için çok çalıştıklarını dile getiren yetkili, ülkenin yeşil teknoloji alanında ileri gitme konusunda da kayda değer potansiyeli bulunduğunu sözlerine ekledi.

Eskelund, Çin'in ekonomik büyümesi öncekine göre daha düşük olsa da çoğu kişinin bu yıl yüzde 5 civarında büyüme oranı beklediğini, bu rakamın ise diğer birçok ülkeye kıyasla önemli büyüklükte olduğunu ve birçok şirket için çok sayıda fırsat sunacağını kaydetti.

Eskelund, "Bu yıldan sonra da Çin'de büyüme görmeye devam edeceğiz. Ama bu büyüme farklı olacak. Daha önce gördüğümüzden farklı bir seyir izleyecek çünkü Çin ekonomisi yapısal bir değişimden geçiyor" dedi.

Eskelund, her şeyin sonsuza dek yüksek bir eğimle yukarı tırmanmaya devam etmeyeceğini ve son derece hızlı büyüme oranının zaman içinde ılımlı seyretmeye başlamasının doğal olduğunu vurguladı.

Eskelund, ileriye dönük olarak daha somut ve daha spesifik önlemlerin piyasa erişimi açısından mütekabiliyet oluşturmasını umduğunu, bunun da uluslararası iş dünyasına güçlü bir sinyal göndereceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Aralık, Avrupa Birliği, Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı: Avrupalı şirketler Çin pazarına bağlılığını sürdürüyor - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 Gazze'de gizemli hastalık! İsrailli asker mantar enfeksiyonundan öldü
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:08:35. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası Başkanı: Avrupalı şirketler Çin pazarına bağlılığını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement