Çin'deki bir huzurevinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'deki bir huzurevinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Kangyi huzurevinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yangın, kısa sürede söndürüldü ve yaralanan kişilerin durumları hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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GUANGZHOU, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Kentin acil durum yönetim bürosu, Dongguan kentinde bulunan Kangyi huzurevinde Perşembe günü saat 04.21 civarında başlayan yangının, saat 04.48 itibarıyla söndürüldüğünü bildirdi.

Yaralanan 10 kişiden birinin durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise stabil olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'deki bir huzurevinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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