Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar düşüş kaydetti

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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- 2024 yılının ilk beş ayında Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım 412,5 milyar yuan (yaklaşık 57,94 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü kendi internet sitesinde yayımladığı verilere göre, söz konusu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 oranında düşüş kaydetti.

Veriler, düşüşe rağmen raporlama döneminde Çin genelinde 21.764 yabancı yatırımlı yeni firma kurulduğunu ve bunun yüzde 17,4'lük artışa işaret ettiğini gösterdi.

Bir bakanlık yetkilisi, söz konusu düşüşü esas itibarıyla geçen yılki yüksek karşılaştırma tabanına bağlayarak, "Fiili kullanımdaki yabancı yatırım ölçeği halen tarihsel açıdan yüksek bir seviyede" dedi.

İmalat sektörü toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin yüzde 28,4'üne tekabül eden 117,1 milyar yuanı kendine çekerken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 2,8 yüzde puan artışla yatırım yapısındaki iyileşmenin devam ettiğini gösterdi.

Akıllı tüketici ekipmanları imalatına doğrudan yabancı yatırım girişi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 332,9 artarken, profesyonel teknik hizmetlerde ise yüzde 103,1 oranında yükseldi.

Bakanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya'dan gelen doğrudan yabancı yatırımın yüzde 24,2, Singapur'dan gelen doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 16,2 arttığını belirtti.

Çin'de faaliyet gösteren tüm ABD'li, Avrupalı ve Japon şirketlerin dörtte üçünden fazlasının Çin'deki işlerini sürdürmeyi planladığını gösteren yabancı ticaret odalarının anket sonuçlarına atıfta bulunan yetkili, "An itibarıyla yabancı yatırımcıların beklentileri ve güveni genel anlamda istikrarlı" diye konuştu.

Çin bu yıl yabancı yatırım çekmek için çok sayıda politikayı uygulamaya koydu. Hükümet Mart ayında, pazara erişimin genişletilmesi, eşitlikçi bir faaliyet alanının oluşturulması ve inovasyon kaynaklarının akışının kolaylaştırılmasına yönelik önlemler de dahil olmak üzere 24 maddelik bir eylem planı yayımladı.

Yetkili, bu yeni politika ve önlemlerin yürürlüğe girmesiyle, Çin'deki yatırım ortamının daha da elverişli hale geleceğini ve yabancı yatırımcıların "yeni Çin'in" yine Çin olduğunu göreceklerini söyledi.