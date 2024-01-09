Çin\'deki Eski Yazlık Saray\'da Buz Pateni Gösterileri

18:49 • •
1. Buz pateni gösterisinden çeşitli görüntüler
Çin'in başkenti Beijing'deki Eski Yazlık Saray'da gerçekleştirilen ve imparatorluk esintileri taşıyan buz pateni gösterileri yoğun ilgi topluyor.
Buz tutmuş bir göl üzerinde, yüzlerce yıl önce yaşamış Çin kraliyet ailelerinin tarzlarını sergileyen buz pateni gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.
Gösteriler Eski Yazlık Saray'da Ocak ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
(XHTV)
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