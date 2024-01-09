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Çin'deki Eski Yazlık Saray'da Buz Pateni Gösterileri - Son Dakika
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Çin'deki Eski Yazlık Saray'da Buz Pateni Gösterileri

Çin'in başkenti Beijing'deki Eski Yazlık Saray'da gerçekleştirilen buz pateni gösterileri, imparatorluk esintileri taşıyor ve yoğun ilgi görüyor. Buz tutmuş bir göl üzerinde, Çin kraliyet ailelerinin tarzlarını sergileyen gösteriler, izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Gösteriler, Ocak ayı boyunca her hafta sonu Eski Yazlık Saray'da düzenlenecek.

Çin\'deki Eski Yazlık Saray\'da Buz Pateni Gösterileri
09.01.2024 - 18:36,
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1. Buz pateni gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in başkenti Beijing'deki Eski Yazlık Saray'da gerçekleştirilen ve imparatorluk esintileri taşıyan buz pateni gösterileri yoğun ilgi topluyor.

Buz tutmuş bir göl üzerinde, yüzlerce yıl önce yaşamış Çin kraliyet ailelerinin tarzlarını sergileyen buz pateni gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Gösteriler Eski Yazlık Saray'da Ocak ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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