11:07 • •
10:49 •
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor•
10:20 • •
Nehir üzerindeki buz parçalarının çeşitli görüntüleri
Çin'in Harbin kentindeki donmuş Songhua Nehri üzerinde yayılan büyük buz parçaları bir "elmas denizi masal diyarı" yaratarak fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda turistin gözdesi haline geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Songhua Nehri'ndeki Buz Parçalarının Görüntüleri - Son Dakika