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Çin'deki Songhua Nehri'ndeki Buz Parçalarının Görüntüleri - Son Dakika
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Çin'deki Songhua Nehri'ndeki Buz Parçalarının Görüntüleri

Çin'in Harbin kentindeki donmuş Songhua Nehri üzerinde yayılan büyük buz parçaları, turistlerin ilgisini çekiyor. Bu görüntüler, birçok turistin fotoğraf çektirmek için tercih ettiği bir yer haline geldi.

Çin\'deki Songhua Nehri\'ndeki Buz Parçalarının Görüntüleri
21.01.2024 - 12:10,
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Nehir üzerindeki buz parçalarının çeşitli görüntüleri

Çin'in Harbin kentindeki donmuş Songhua Nehri üzerinde yayılan büyük buz parçaları bir "elmas denizi masal diyarı" yaratarak fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda turistin gözdesi haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki Songhua Nehri'ndeki Buz Parçalarının Görüntüleri - Son Dakika
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