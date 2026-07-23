Çin'deki heyelan faciasında can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki heyelan faciasında can kaybı 11'e yükseldi

23.07.2026 20:12
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Çongçing'de 17 Temmuz'daki heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kayıp.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 50 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri, heyelanın ardından süren arama faaliyetlerinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, can kaybının 11'e yükseldiğini, 50 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'deki heyelan faciasında can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki heyelan faciasında can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika
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