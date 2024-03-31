Çin'deki İHA Sayısı 2023 Sonunda 1,26 Milyonu Geçti

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BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'deki insansız hava aracı (İHA) sayısı 2023 sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 32 artışla 1,26 milyon adedin üzerine çıktı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) verilerine göre, bu İHA'lar geçtiğimiz yıl 23 milyon saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

CAAC, kentler, adalar ve diğer uygulama bölgelerini kapsayan 17 sivil insansız havacılık test bölgesi ve üç test üssünün kurulmasına onay verdi.

Uzmanlara göre Çin'de İHA sayısındaki büyük artış ve insansız havacılık test bölgelerinin kurulması, ülkenin alçak irtifa ekonomisinin endüstriyel gelişiminde bir mavi okyanus piyasasının varlığını gösteriyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri, alçak irtifa ekonomisinin ana gövdesini genel havacılık sektörünün oluşturduğunu ve bu sektörün gelişiminin inovasyon, büyük ölçekli gösteriler, genel havacılık teknolojisi ve ekipman güncellemeleri ve Çin'e özgü özellikleri olan yeni bir genel havacılık sektörü gelişim modelinin oluşturulmasıyla destekleneceğini söyledi.